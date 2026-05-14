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Médusée

Léna Bokobza-Brunet

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Médusa, créature mythique et cabarétique, enrage - serpents sifflants sur sa tête, morsures brillantes sur son corps, regard pétrifiant. Du fond de sa grotte, elle démêle ses cheveux grouillants, délie les langues et demande Justice - Athéna, tu es là ? Cette histoire, c'est aussi celle d'un amour : l'amour de soi, celui des autres - l'amour à transformer, à retrouver. Quand les mots lui manquent, elle chante avec ses soeurs-gorgones - chansons sorties de sa chambre d'adolescente des années 2000 ou de sa grotte reculée.

Par Léna Bokobza-Brunet
Chez Editions l'Oeil du Prince

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Auteur

Léna Bokobza-Brunet

Editeur

Editions l'Oeil du Prince

Genre

Théâtre - Pièces

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Médusée

Léna Bokobza-Brunet

Paru le 14/05/2026

96 pages

Editions l'Oeil du Prince

14,00 €

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Scannez le code barre 9782351052426
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