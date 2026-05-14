Médusa, créature mythique et cabarétique, enrage - serpents sifflants sur sa tête, morsures brillantes sur son corps, regard pétrifiant. Du fond de sa grotte, elle démêle ses cheveux grouillants, délie les langues et demande Justice - Athéna, tu es là ? Cette histoire, c'est aussi celle d'un amour : l'amour de soi, celui des autres - l'amour à transformer, à retrouver. Quand les mots lui manquent, elle chante avec ses soeurs-gorgones - chansons sorties de sa chambre d'adolescente des années 2000 ou de sa grotte reculée.