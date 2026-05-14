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Vivre 1000 ans

Laurent Alexandre, Alexandre Tsicopoulos

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Les maîtres de l'IA promettent une espérance de vie de 160 ans dès 2035 et annoncent l'obsolescence du travail humain avant 2040. La mort et les limites de l'intelligence, les deux piliers de notre civilisation, sont en train de s'effondrer simultanément. Ce livre est une confrontation entre deux générations que tout sépare. Laurent, 65 ans, chirurgien et pionnier du numérique, craint d'être la dernière génération à mourir. Alexandre, 25 ans, désemparé par cet avenir, hésite à mettre au monde des enfants non augmentés. Ensemble, ils affrontent deux questions vertigineuses : que reste-t-il de l'humain quand les machines pensent mieux que nous et que la mort devient optionnelle ? Comment cette double rupture va réorganiser notre travail, nos peurs, nos amours et, plus profondément, le sens de notre vie ? Vivre 1000 ans n'est ni un manifeste transhumaniste ni un pamphlet technophobe. C'est un appel à choisir l'humain contre les machines intelligentes, en redéfinissant ce qui donne de la valeur à une vie quand ses anciennes limites disparaissent.

Par Laurent Alexandre, Alexandre Tsicopoulos
Chez Buchet-Chastel

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Auteur

Laurent Alexandre, Alexandre Tsicopoulos

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Actualité médiatique internati

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Vivre 1000 ans

Laurent Alexandre, Alexandre Tsicopoulos

Paru le 14/05/2026

304 pages

Buchet-Chastel

22,50 €

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