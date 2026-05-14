Trois saisons

Grégoire a quarante ans. Il dirige une petite usine de confection, joue au poker, plaît aux femmes, en a une dans sa vie, mais chacun chez soi. Vaguement dépressif, il flotte dans sa vie, faute de savoir vraiment ce qu'il veut en faire. Un jour, un peu par hasard, il s'inscrit dans un cours de théâtre, y rencontre Irène. Double choc que la découverte de ce nouvel univers et du désir d'Irène, qui s'impose à lui. Il va vivre avec elle une histoire brève et intense, en parallèle à sa vie ordinaire. Tiraillé entre deux choix, le grand bain avec elle ou le repli, il se laissera porter par le désir des autres, préférant s'imaginer qu'il a choisi et changé.