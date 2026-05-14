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#Roman francophone

Trois saisons

Claire Thomasset

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Grégoire a quarante ans. Il dirige une petite usine de confection, joue au poker, plaît aux femmes, en a une dans sa vie, mais chacun chez soi. Vaguement dépressif, il flotte dans sa vie, faute de savoir vraiment ce qu'il veut en faire. Un jour, un peu par hasard, il s'inscrit dans un cours de théâtre, y rencontre Irène. Double choc que la découverte de ce nouvel univers et du désir d'Irène, qui s'impose à lui. Il va vivre avec elle une histoire brève et intense, en parallèle à sa vie ordinaire. Tiraillé entre deux choix, le grand bain avec elle ou le repli, il se laissera porter par le désir des autres, préférant s'imaginer qu'il a choisi et changé.

Par Claire Thomasset
Chez Buchet-Chastel

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Auteur

Claire Thomasset

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Littérature française

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Trois saisons

Claire Thomasset

Paru le 14/05/2026

160 pages

Buchet-Chastel

18,00 €

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