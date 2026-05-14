"Je n'ai plus de nom. Je n'ai pas de visage. Je suis une femme. La femme de Lot. La femme d'un homme, et il semble que je ne demeure que par cette appartenance. Je me tiens immobile, pétrifiée depuis le fond des âges, les tempes battues par le vent chaud du désert, exposée au regard du temps qui fuit et des générations qui se succèdent. Autour de moi tout n'est que silence. Amère est ma plainte, figée pour l'éternité. Dans ces lieux désolés, j'ai été vivante pourtant. J'ai aimé, j'ai pleuré. J'ai été heureuse, je crois. C'était avant". D'elle on ne sait rien, sinon qu'elle a été transformée en statue de sel pour s'être retournée vers la ville de Sodome alors frappée de la colère divine. De sa plume ciselée, Elisabeth de Lambilly donne une voix à la femme de Lot qui, dans un chant de douleur, nous raconte ici sa tragique destinée. Longtemps éditrice avant d'écrire des livres pour la jeunesse, Elisabeth de Lambilly est l'autrice, notamment, de Moi, l'âne de Jérusalem, paru aux Editions du Cerf.