Le pouvoir de la détox

Vous vous sentez lourd et fatigué ? Vous souhaitez retrouver votre énergie ? Adoptez sans attendre le programme alimentaire de Céline Claret-Coquet. Fondée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), cette cure naturelle de 21 jours permet de purifier le corps en douceur grâce à trois phases essentielles : réchauffer, drainer et éliminer. Elle aide à retrouver son poids de forme tout en libérant l'organisme de ses toxines et en allégeant la digestion. Dans ce guide délicatement illustré, Céline Claret-Coquet, experte en MTC, partage les clés d'une transformation durable et profonde, grâce à : - des explications claires sur les bases de la médecine traditionnelle chinoise, pour comprendre le fonctionnement de la cure ; - un programme alimentaire simple et adaptable à tous les modes de vie et à tous les niveaux de cuisine : un plat le midi, une soupe le soir, des en-cas sains et des collations énergisantes ; - plus de 80 recettes faciles et rapides, pensées pour accompagner chaque moment de la journée et adaptées à chaque saison ; - des conseils et recommandations fiables pour compléter le programme et accompagner votre progression pas à pas. Une méthode douce et naturelle pour retrouver un corps plus léger et un esprit plus clair. Céline Claret-Coquet est experte en médecine traditionnelle chinoise et pionnière de l'acupuncture esthétique du visage en France. Elle présente sa méthode pour la première fois au Bon Marché en 2007, où elle exercera pendant sept ans. Elle propose maintenant des programmes d'aculifting et de nettoyage nutritionnel dans son cabinet parisien. De Patricia Kaas à Frédérique Bel, son expertise séduit de nombreuses personnalités. Suivie par plus de 18 000 abonnés sur les réseaux sociaux, elle intervient régulièrement à la télévision.