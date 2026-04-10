Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le pouvoir de la détox

Céline Claret-coquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous vous sentez lourd et fatigué ? Vous souhaitez retrouver votre énergie ? Adoptez sans attendre le programme alimentaire de Céline Claret-Coquet. Fondée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), cette cure naturelle de 21 jours permet de purifier le corps en douceur grâce à trois phases essentielles : réchauffer, drainer et éliminer. Elle aide à retrouver son poids de forme tout en libérant l'organisme de ses toxines et en allégeant la digestion. Dans ce guide délicatement illustré, Céline Claret-Coquet, experte en MTC, partage les clés d'une transformation durable et profonde, grâce à : - des explications claires sur les bases de la médecine traditionnelle chinoise, pour comprendre le fonctionnement de la cure ; - un programme alimentaire simple et adaptable à tous les modes de vie et à tous les niveaux de cuisine : un plat le midi, une soupe le soir, des en-cas sains et des collations énergisantes ; - plus de 80 recettes faciles et rapides, pensées pour accompagner chaque moment de la journée et adaptées à chaque saison ; - des conseils et recommandations fiables pour compléter le programme et accompagner votre progression pas à pas. Une méthode douce et naturelle pour retrouver un corps plus léger et un esprit plus clair. Céline Claret-Coquet est experte en médecine traditionnelle chinoise et pionnière de l'acupuncture esthétique du visage en France. Elle présente sa méthode pour la première fois au Bon Marché en 2007, où elle exercera pendant sept ans. Elle propose maintenant des programmes d'aculifting et de nettoyage nutritionnel dans son cabinet parisien. De Patricia Kaas à Frédérique Bel, son expertise séduit de nombreuses personnalités. Suivie par plus de 18 000 abonnés sur les réseaux sociaux, elle intervient régulièrement à la télévision.

Par Céline Claret-coquet
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Céline Claret-coquet

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Autres régimes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pouvoir de la détox par Céline Claret-coquet

Commenter ce livre

 

Le pouvoir de la détox

Céline Claret-coquet

Paru le 10/04/2026

192 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536879
9791028536879
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.