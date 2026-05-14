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La fin du Sahara

Said Khatibi

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Algérie, septembre 1988. Dans une petite ville aux portes du désert en proie à une prolifération de criquets et à une pénurie de vivres, au bord du soulèvement, on retrouve le corps de Zakia Zaghouani, la chanteuse de l'hôtel Le Sahara. Immédiatement les soupçons se portent sur son amoureux, qui est jeté en prison. Un inspecteur de police enquête. L'avocate du principal suspect également. Famille, amis et proches témoignent et se retrouvent confrontés à leur passé. Secrets, trahisons, rancunes, mais aussi rêves et espoirs éclairent leurs liens avec la victime : chacun nourrit, pour une raison ou une autre, le désir de se venger d'elle. Alors, qui a réellement tué Zakia ? Et si, derrière le meurtre de cette femme, se cachait un secret si insoutenable qu'il pourrait déchirer toute une communauté ?

Par Said Khatibi
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Said Khatibi

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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La fin du Sahara

Said Khatibi trad. Lotfi Nia

Paru le 14/05/2026

402 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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