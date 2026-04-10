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Alya sometimes hides her feelings in russian Tome 6

Sunsunsun, Saho Tenamachi, Momoco, SunSunSun

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Alya et Masachika ont décidé de présenter ensemble leur candidature à la présidence du conseil des élèves, et face à la soeur de Masachika, la charismatique Yuki, donnée favorite, le combat s'annonce difficile. C'est alors qu'une vieille connaissance du garçon apparaît : Ayano Kimishima, qui travaille pour la famille Kuze et qui sert actuellement Yuki ! Celle qui tenait autrefois Masachika en haute estime l'interroge froidement : se pourrait-il qu'il se porte candidat dans le but de s'opposer à Yuki ?

Par Sunsunsun, Saho Tenamachi, Momoco, SunSunSun
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Sunsunsun, Saho Tenamachi, Momoco, SunSunSun

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shonen/garçon

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Alya sometimes hides her feelings in russian Tome 6

Sunsunsun, Saho Tenamachi, Momoco, SunSunSun

Paru le 10/04/2026

144 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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