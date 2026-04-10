Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 6

Alya et Masachika ont décidé de présenter ensemble leur candidature à la présidence du conseil des élèves, et face à la soeur de Masachika, la charismatique Yuki, donnée favorite, le combat s'annonce difficile. C'est alors qu'une vieille connaissance du garçon apparaît : Ayano Kimishima, qui travaille pour la famille Kuze et qui sert actuellement Yuki ! Celle qui tenait autrefois Masachika en haute estime l'interroge froidement : se pourrait-il qu'il se porte candidat dans le but de s'opposer à Yuki ?