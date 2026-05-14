"Ce n'est pas avec la famille entière que je voulais couper les ponts. Seulement avec le chef de famille. C'est un grade. C'est le grade de chef. Ca en dit long. J'ai coupé les ponts, j'ai très bien fait". Depuis la périphérie d'un appartement familial empoisonné par la toute-puissance d'un chef de famille, le narrateur se prépare à la liberté qui viendra. Il lui faut aujourd'hui en finir avec l'appétit de vengeance qui sait si bien le tenir droit. En compagnie de son double, La Figure, guide indispensable aux esprits dans la panade, il fouille le passé pour faire surgir ce texte, poème de gravas, de haine, de fracas. Poème d'amour et de doutes, et surtout, avant tout, chant pour la mère.