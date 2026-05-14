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#Roman francophone

La Figure

Bertrand Belin

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"Ce n'est pas avec la famille entière que je voulais couper les ponts. Seulement avec le chef de famille. C'est un grade. C'est le grade de chef. Ca en dit long. J'ai coupé les ponts, j'ai très bien fait". Depuis la périphérie d'un appartement familial empoisonné par la toute-puissance d'un chef de famille, le narrateur se prépare à la liberté qui viendra. Il lui faut aujourd'hui en finir avec l'appétit de vengeance qui sait si bien le tenir droit. En compagnie de son double, La Figure, guide indispensable aux esprits dans la panade, il fouille le passé pour faire surgir ce texte, poème de gravas, de haine, de fracas. Poème d'amour et de doutes, et surtout, avant tout, chant pour la mère.

Par Bertrand Belin
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Bertrand Belin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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La Figure

Bertrand Belin

Paru le 14/05/2026

192 pages

Editions Gallimard

8,10 €

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Scannez le code barre 9782073134165
9782073134165
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