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Le Mystère de la chambre de Crystal

Alliane Karim, Tri Vuong, Karim Alliane

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Et si certains héros nocturnes sauvaient l'illusion de nos journées ? Une formidable théorie pour une formidable aventure jeunesse ! Charlie, 8 ans, a une grande soeur. Et comme être une grande soeur implique de grands privilèges, Crystal a le droit de s'enfermer dans sa chambre le soir, sous le prétexte qu'elle doit dormir tranquillement, faisant partie des Grands rêveurs chargés de sauver la Terre chaque nuit ! Furieuse qu'on lui raconte des histoires de bébé, Charlie, en compagnie de sa BFF Emma, va forcer la porte de la chambre de sa soeur... et découvrir que tout était vrai. Comment les deux filles vont-elles maintenant repousser les terribles hordes du Grand Kontrol ? Avec son imaginaire débridé, Karim Alliane, à l'aise dans tous les registres, infuse une poésie et une énergie folles à son scénario, magnifiquement porté par le dessin tonique et esthétique de Tri Vuong.

Par Alliane Karim, Tri Vuong, Karim Alliane
Chez Editions Dupuis

| 1 Partages

Auteur

Alliane Karim, Tri Vuong, Karim Alliane

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Le Mystère de la chambre de Crystal

Alliane Karim, Tri Vuong, Karim Alliane

Paru le 10/04/2026

96 pages

Editions Dupuis

14,90 €

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Scannez le code barre 9782808501453
9782808501453
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