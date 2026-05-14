Près du moulin de Cormouer, dans un village imaginaire du Berry, François, enfant abandonné dans les champs, est recueilli par la vieille Zabelle, puis secrètement élevé par Madeleine, la femme du meunier Cadet Blanchet. Au fil des années, leur relation évolue d'un lien maternel à une passion amoureuse, défiant les normes sociales et les préjugés de la communauté paysanne. Entre scènes de labeur, querelles de voisinage et quête d'identité, George Sand nous interroge : l'amour et la solidarité peuvent-ils triompher des préjugés de classe ? Dans François le Champi, la romancière rompt avec les excès du romantisme pour inventer un réalisme à la fois âpre et généreux, où la terre devient le théâtre d'une révolution silencieuse : celle de l'égalité par le sentiment. A l'heure où les questions d'appartenance, d'écologie et d'éducation occupent le devant de la scène, ce roman paru en 1848 résonne avec une étonnante actualité. Avec un dossier iconographique d'illustrations du XIX ? siècle. Le roman est suivi de l'adaptation théâtrale par l'auteure (1849), rarement rééditée.