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#Roman jeunesse

La mémoire de Camille

Mullenheim sophie De, Lucy Rose, Sophie de Mullenheim

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Camille Rochecourt, l'aînée de la famille, a toujours veillé sur ses frères et soeurs, et plus particulièrement depuis la mort de leur mère. Elle est devenue en quelque sorte la nouvelle âme du foyer, puis l'âme de son propre foyer, celui qu'elle forme avec son mari Charles et leurs deux enfants Henri et Zélie. Au fil des années, Camille s'est fait la dépositaire de la mémoire de la famille Rochecourt. Elle engrange les souvenirs, collectionne les anecdotes, collecte les tranches de vie, démêle le vrai du faux et, parfois même, mène une véritable enquête. Camille ne poursuit qu'un seul objectif : que rien ne tombe dans l'oubli.

Par Mullenheim sophie De, Lucy Rose, Sophie de Mullenheim
Chez Mame

|

Auteur

Mullenheim sophie De, Lucy Rose, Sophie de Mullenheim

Editeur

Mame

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La mémoire de Camille

Mullenheim sophie De, Lucy Rose, Sophie de Mullenheim

Paru le 10/04/2026

288 pages

Mame

16,90 €

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