La mémoire de Camille

Camille Rochecourt, l'aînée de la famille, a toujours veillé sur ses frères et soeurs, et plus particulièrement depuis la mort de leur mère. Elle est devenue en quelque sorte la nouvelle âme du foyer, puis l'âme de son propre foyer, celui qu'elle forme avec son mari Charles et leurs deux enfants Henri et Zélie. Au fil des années, Camille s'est fait la dépositaire de la mémoire de la famille Rochecourt. Elle engrange les souvenirs, collectionne les anecdotes, collecte les tranches de vie, démêle le vrai du faux et, parfois même, mène une véritable enquête. Camille ne poursuit qu'un seul objectif : que rien ne tombe dans l'oubli.