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La Liturgie des Heures

Collectif, Mame

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La liturgie des Heures n'est pas un élément de dévotion comme le chapelet, les neuvaines ou les pèlerinages, elle n'est pas réservée à quelques privilégiés instruits, elle est "la" prière de l'Eglise au même titre que l'eucharistie sacramentelle. L'une et l'autre sont un sacrifice de louange ; l'une et l'autre, selon leur mode propre, nous font participer au mystère pascal. La liturgie des Heures est le chant du Christ en son corps rassemblé. Il nous appartient de le faire entendre aujourd'hui et demain, et toujours. Cet ouvrage apporte des éclairages sur la place de la liturgie des Heures dans l'Eglise. Il encourage à prendre part à ces offices qui rythment la vie monastique, mais peuvent trouver un écho chez tous les fidèles en quête de spiritualité. Des liens vers des fiches pratiques sont proposés.

Par Collectif, Mame
Chez Mame

|

Auteur

Collectif, Mame

Editeur

Mame

Genre

Célébration

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La Liturgie des Heures

Collectif, Mame

Paru le 10/04/2026

120 pages

Mame

24,00 €

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Scannez le code barre 9782728938216
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