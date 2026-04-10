Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Kagurabachi Tome 8

Hokazono Takeru

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les sabres sont faits pour ceux qui désirent éradiquer le mal et protéger les plus faibles. Chihiro et les autres se retranchent à l'hôtel Massacre de Kyoto. Tandis qu'Iori doit décider si elle veut se souvenir de son père ou non, Chihiro, lui, sort les crocs pour la protéger coûte que coûte. Le silence de l'hôtel est brisé par Hiruhiko, un membre de Hishaku, tandis que les couloirs se tapissent du sang des assassins qu'il envoie aux trousses de Chihiro et d'Iori. Au beau milieu de ce chaos nocturne, la jeune fille se révèle...

Par Hokazono Takeru
Chez Dargaud

|

Auteur

Hokazono Takeru

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kagurabachi Tome 8 par Hokazono Takeru

Commenter ce livre

 

Kagurabachi Tome 8

Hokazono Takeru

Paru le 10/04/2026

192 pages

Dargaud

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505140597
9782505140597
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.