Kagurabachi Tome 8

Les sabres sont faits pour ceux qui désirent éradiquer le mal et protéger les plus faibles. Chihiro et les autres se retranchent à l'hôtel Massacre de Kyoto. Tandis qu'Iori doit décider si elle veut se souvenir de son père ou non, Chihiro, lui, sort les crocs pour la protéger coûte que coûte. Le silence de l'hôtel est brisé par Hiruhiko, un membre de Hishaku, tandis que les couloirs se tapissent du sang des assassins qu'il envoie aux trousses de Chihiro et d'Iori. Au beau milieu de ce chaos nocturne, la jeune fille se révèle...