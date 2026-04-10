Hemingway, la jeune fille et la mer

Que fait un écrivain quand il n'écrit pas ? Que fait un écrivain, en 1933, à la toute fin de la prohibition, sur l'île de Key West située à 150 kilomètres de Cuba et son rhum ? Quand cet écrivain n'est autre qu'Ernest Hemingway, la réponse est toute trouvée : " Papa ", comme tout le monde l'appelle, enchaîne soirées alcoolisées dans le speakeasy de Joe, vagues entraînements de boxe avec Julio et pêche au gros à bord de son bateau. Pas de bonne guerre, ni de sang, ni de larmes : l'inspiration ne risque pas d'arriver ! Mais comme dans toute bonne histoire, surgit un élément perturbateur. Ici, une gamine à casquette, chemise à carreaux et jeans bien large, aussi fluette que Hemingway est costaud. Cette petite Janet a besoin d'aide, et Ernest a besoin d'aventure. S'il doit jouer le trafiquant d'alcool pour trouver 200 billets à sa protégée, il le fera bien volontiers. Reste à voir s'il sera aussi bien disposé pour participer à un match de boxe clandestin dans le marché aux poissons décoré pour l'occasion, à représenter fièrement les Etats-Unis d'Amérique contre Cuba... Il y eut des périodes où Hemingway pouvait souffrir d'un manque d'inspiration ? trop bien installé dans sa maison de Key West, où il vivait entouré de ses chats à six doigts ? , des moments de doute. Il n'en fallait pas plus au talentueux Philippe Charlot pour imaginer toute cette histoire très touchante entre " Papa " et Janet, émaillée d'arnaques improbables qui la rendent formidablement rocambolesque. De son côté, Laurent Zimny, après Webster & Jones, impressionne à nouveau : son travail au lavis et ses couleurs emportent immédiatement le lecteur en Floride !