How to Love a Villain

A vingt-deux ans, Devon Turner vit enfermée dans une cage dorée. Fille du maire de Chicago et membre de la haute société, elle est promise à Ian, directeur du Metropolitan Correctional Center, un homme froid et contrôlant qui incarne tout ce qu'elle n'ose plus remettre en question. Pour son mémoire de fin d'études en criminologie, Devon mène pourtant des entretiens avec des détenus dangereux. Une initiative qu'Ian désapprouve, mais qu'elle poursuit envers et contre tout. Jusqu'au jour où elle se retrouve face à Tyler Fox, criminel notoire et fils d'un célèbre chef de gang. Charismatique, provocateur, terriblement lucide, Tyler fissure peu à peu les certitudes de Devon. Fascinée malgré elle, attirée par cette part sombre qu'elle s'interdisait jusque-là de regarder en face, elle s'engage dans une relation aussi intense que risquée. Alors que son monde parfaitement réglé vacille, Devon comprend qu'aimer un "villain" pourrait bien révéler la part la plus dangereuse - et la plus libre - d'elle-même.