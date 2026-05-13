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#Album jeunesse

L'envol

Morgane Bellec, Sophie Casteldaccia

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"Regarde, il recommence ! murmure Nino. Incroyable ! souffle Marie. Qu'il est drôle ! " Un jour d'été, quand le soleil frappe aux portes et sur les têtes, Marie et Nino filent observer le héron. Depuis quelques jours, son comportement intrigue ! Dérèglement climatique ? Trouble sensoriel ? Caprice volatile ? L'envol raconte le soleil d'été, les vacances passées à observer la nature et, surtout, la naissance d'une idylle, celle d'un héron et d'une héronne mais peut-être un peu plus... La douceur du trait de Morgane Bellec rejoint avec finesse celle de l'écriture subtile de Sophie Casteldaccia.

Par Morgane Bellec, Sophie Casteldaccia
Chez Le Diplodocus

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Auteur

Morgane Bellec, Sophie Casteldaccia

Editeur

Le Diplodocus

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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L'envol

Morgane Bellec, Sophie Casteldaccia

Paru le 13/05/2026

40 pages

Le Diplodocus

14,50 €

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