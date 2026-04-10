Hare-Kon Tome 8

Aujourd'hui, ne pense pas à quelqu'un d'autre ! Dans l'unique ville du Japon qui autorise le mariage harem (Harekon), Koharu est devenue la troisième femme de Ryûnosuke Date. Pour l'anniversaire de la jeune femme, ils sortent seulement à deux. Plus elle aime Ryûnosuke, plus le mariage harem devient insupportable. Alors que Yuzu et Madoka attendent à la maison, Ryûnosuke ne peut s'empêcher d'avouer son souhait à Koharu avant de prendre le train. La troisième épouse devient peu à peu une vraie femme.