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Hare-Kon Tome 8

Non, Abarabone Hekosuke

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Aujourd'hui, ne pense pas à quelqu'un d'autre ! Dans l'unique ville du Japon qui autorise le mariage harem (Harekon), Koharu est devenue la troisième femme de Ryûnosuke Date. Pour l'anniversaire de la jeune femme, ils sortent seulement à deux. Plus elle aime Ryûnosuke, plus le mariage harem devient insupportable. Alors que Yuzu et Madoka attendent à la maison, Ryûnosuke ne peut s'empêcher d'avouer son souhait à Koharu avant de prendre le train. La troisième épouse devient peu à peu une vraie femme.

Par Non, Abarabone Hekosuke
Chez Noeve

|

Auteur

Non, Abarabone Hekosuke

Editeur

Noeve

Genre

Seinen/Homme

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Hare-Kon Tome 8

Non, Abarabone Hekosuke

Paru le 10/04/2026

196 pages

Noeve

8,95 €

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Scannez le code barre 9782386701740
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