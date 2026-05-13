Mon semainier de barrettes à créer Harry Potter

Ce semainier barrettes permet de créer 7 barrettes en feutrine, à l'image du petit sorcier à lunettes et de son univers. Grâce à ses 7 compartiments, l'enfant peut ensuite ranger ses barrettes dans des cases du lundi au vendredi. Tout le matériel est inclus : feutrines prédécoupées, barrettes, strass et décorations, ainsi qu'un guide illustré facile à suivre. Une activité créative et ludique qui mêle patience, imagination et fierté de faire soi-même. Une fois les barrettes terminées, elles se rangent joliment dans leur coffret semainier - aussi joli que pratique ! Ce DIY pour enfants dès 4 ans est une idée cadeau originale, parfaite pour les fans de loisirs créatifs, de Harry Potter et d'accessoires à personnaliser.