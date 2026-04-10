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Capeta - Tome 15

Masahito Soda

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Il n'y a que vingt places en tout. C'est une voie bien trop étroite. Malgré tout, des milliers de jeunes rêvant d'atteindre les sommets n'hésitent pas pour l'emprunter. Les pilotes s'y faufilent et envoient leurs rivaux, blessés dans leur amour-propre, en zone de dégagement, pour en ressortir eux-mêmes tout aussi secoués. Le chemin menant à la compétition reine de la course, la Formule 1, est semé d'embuches. Or, ce passage étroit évoquait en quelque sorte cette voie. Il est impossible pour deux voitures de le passer côte à côte ! "La chicane de Suzuka". "Suzuka". Cette partie du circuit a vu de nombreux duels entre des hommes que l'on souhaitait étreindre malgré leur fierté qui frisait la stupidité et l'obstination.

Par Masahito Soda
Chez Noeve

|

Auteur

Masahito Soda

Editeur

Noeve

Genre

Shonen/garçon

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Capeta - Tome 15

Masahito Soda

Paru le 10/04/2026

196 pages

Noeve

7,95 €

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