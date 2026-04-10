Capeta - Tome 15

Il n'y a que vingt places en tout. C'est une voie bien trop étroite. Malgré tout, des milliers de jeunes rêvant d'atteindre les sommets n'hésitent pas pour l'emprunter. Les pilotes s'y faufilent et envoient leurs rivaux, blessés dans leur amour-propre, en zone de dégagement, pour en ressortir eux-mêmes tout aussi secoués. Le chemin menant à la compétition reine de la course, la Formule 1, est semé d'embuches. Or, ce passage étroit évoquait en quelque sorte cette voie. Il est impossible pour deux voitures de le passer côte à côte ! "La chicane de Suzuka". "Suzuka". Cette partie du circuit a vu de nombreux duels entre des hommes que l'on souhaitait étreindre malgré leur fierté qui frisait la stupidité et l'obstination.