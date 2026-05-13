Partners 2.0 Tome 11

L'amour leur a joué des tours, ils inventent une nouvelle classe d'amitié. Nous sommes des amilis ! Ces deux-là ne sont pas en couple. Ce n'est pas juste pour une nuit. Ni vraiment sérieux, ni une simple relation physique. C'est une relation sereine, décomplexée, et d'autant plus sexy. Tomoka et Murata sont des amilis. Tomoka conseille Imashita, sans savoir que les déboires amoureux de celle-ci concernent Murata. Puis, elle profite d'une pluie torrentielle lors d'un rendez-vous coquin avec son amili. De son côté, Imashita tente de mettre à profit une aubaine imprévue ! Un onzième tome plein de rebondissements, qui conte le quotidien de deux partenaires libres.