Kemono Incidents - Tome 24

Une série qui dynamite les codes du récit fantastique en le plaçant dans un contexte urbain et contemporain. Le Japon est toujours sous le contrôle d'Inari qui a conçu une tour de transmission à même d'étendre son emprise mentale. Dans le ciel de Tokyo, Kabané et ses amis attendent le moment propice pour attaquer la " Tour ii " et contrarier les plans de domination d'Inari. Mais la capitale japonaise doit aussi faire face à l'attaque d'un monstre géant sorti de l'océan. Il s'agit de Kaidô, ancien ministre félon, qui sème le chaos et la dévastation sur son passage. Pour sauver les apparences, et alors que le monde entier a les yeux fixés sur le Japon, Inari lance ses troupes dans la bataille... Celui qui prend la tête de l'assaut n'est autre que...