Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Kemono Incidents - Tome 24

Shô Aimoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une série qui dynamite les codes du récit fantastique en le plaçant dans un contexte urbain et contemporain. Le Japon est toujours sous le contrôle d'Inari qui a conçu une tour de transmission à même d'étendre son emprise mentale. Dans le ciel de Tokyo, Kabané et ses amis attendent le moment propice pour attaquer la " Tour ii " et contrarier les plans de domination d'Inari. Mais la capitale japonaise doit aussi faire face à l'attaque d'un monstre géant sorti de l'océan. Il s'agit de Kaidô, ancien ministre félon, qui sème le chaos et la dévastation sur son passage. Pour sauver les apparences, et alors que le monde entier a les yeux fixés sur le Japon, Inari lance ses troupes dans la bataille... Celui qui prend la tête de l'assaut n'est autre que...

Par Shô Aimoto
Chez Kurokawa

|

Auteur

Shô Aimoto

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kemono Incidents - Tome 24 par Shô Aimoto

Commenter ce livre

 

Kemono Incidents - Tome 24

Shô Aimoto trad. Fabien Vautrin

Paru le 11/06/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042021535
9791042021535
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.