Vous vous sentez stressé, surstimulé et épuisé par les exigences du quotidien ? Vous souhaitez plus de paix intérieure, mais vous êtes en prise avec des pensées incessantes ? Ce livre est pour vous. Une dispute avec un être cher, un entretien qui tourne mal, un mail qui nous contrarie... Face aux difficultés du quotidien, notre esprit réagit par le stress, l'anxiété, voire la colère. Le tumulte de nos pensées et les distractions constantes nous donnent l'impression de devoir réagir à tout. Résultat : nous sommes agités, insatisfaits et constamment inquiets pour l'avenir. Pourtant, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous empêchent d'avancer, mais nos propres réactions. Dans ce livre, Ryushun Kusanagi nous enseigne l'art de ne pas réagir inutilement, afin de briser les spirales de pensées négatives. En quelques étapes simples, vous apprendrez à : Observer votre esprit et réfléchir avant de réagir. Cesser de porter des jugements inutiles et cultiver la confiance. Laisser aller les peurs de l'avenir. Mettre fin à la comparaison constante avec les autres. Ryushun Kusanagi – l'un des moines japonais les plus célèbres – transmet dans ce best-seller une méthode simple et révolutionnaire pour reconnaître les réactions inutiles et s'en abstenir délibérément.