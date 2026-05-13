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#Comics

1961-1962

Jack Kirby, Stan Lee

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Reed Richards ignorait qu'en partant sillonner les étoiles avec sa douce amie Jane Storm, Johnny, son impétueux frère, et Ben Grimm, son meilleur ami, les quatre voyageurs reviendraient irrémédiablement transformés. Assistez à la naissance des Quatre Fantastiques et à leurs premiers affrontements contre l'Homme-Taupe, le Maître des Maléfices ou encore le Docteur Fatalis ! Sans doute en raison du succès du film Les Quatre Fantastiques, la première INTEGRALE consacrée à l'équipe était de nouveau épuisée ! La précédente édition datant de 2018, il est normal que la Première Famille de l'univers Marvel retrouve ses lecteurs. L'occasion de redécouvrir la mythique association Stan Lee / Jack Kirby !

Par Jack Kirby, Stan Lee
Chez Panini comics

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Auteur

Jack Kirby, Stan Lee

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1961-1962

Jack Kirby, Stan Lee

Paru le 13/05/2026

272 pages

Panini comics

32,00 €

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