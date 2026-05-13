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Spectacular Spider-Man L'intégrale 1982

Bill Mantlo, Ed Hannigan

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Pas de répit pour Peter Parker et encore moins pour Spider-Man ! Qu'il affronte un ennemi capable de transformer les gens en or ou des adversaires connus comme le Docteur Octopus, Spidey ne s'arrête jamais. Les jeunes héros que sont la Cape et l'Epée pourront-ils lui venir en aide ? Première réédition pour ce volume de SPECTACULAR SPIDER-MAN : L'INTEGRALE, jusqu'ici épuisé. Son succès tient peut-être au fait qu'il s'agit du premier tome scénarisé par Bill Mantlo, redécouvert par les fans avec ROM ? En tout cas, les lecteurs peuvent désormais compléter leur collection !

Par Bill Mantlo, Ed Hannigan
Chez Panini comics

|

Auteur

Bill Mantlo, Ed Hannigan

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Spectacular Spider-Man L'intégrale 1982

Bill Mantlo, Ed Hannigan

Paru le 13/05/2026

296 pages

Panini comics

36,00 €

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