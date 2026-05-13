Sub-Mariner L'intégrale 1971-1972

Dame Dorma est morte et Namor est fou de rage. Dans sa colère, il menace de semer le carnage sur le monde de la surface. Sera-t-il apaisé en découvrant que son père, qu'il croyait disparu à jamais, est vivant ? Le tout s'achève par un affrontement avec Fatalis et M. O. D. O. K. autour de la conquête du Cube Cosmique ! Nouveau volume des aventures du Prince des Mers, jamais rééditées en France depuis la fin des années 70, avec même un récit totalement inédit. Roy Thomas tire sa révérence pour laisser la place à Gerry Conway (Amazing Spider-Man) et à une véritable cavalcade de vilains !