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L'intégrale 1977-1979

Jim Shooter, Gerry Conway, Jo Duffy

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Le Hibou lance une attaque désespérée, mais il est loin d'être le seul danger auquel Daredevil doit faire face. Bullseye est de nouveau dans la course, l'Homme Pourpre fait des siennes et Heather Glenn découvre que Matt Murdock est Daredevil ! De plus, Black Widow fait son grand retour... Les nostalgiques des années Strange seront ravis de redécouvrir ces histoires de la fin des années 70. Cet album contient également un épisode jamais publié en France et se conclut avec les débuts de Frank Miller au dessin sur Daredevil !

Par Jim Shooter, Gerry Conway, Jo Duffy
Chez Panini comics

|

Auteur

Jim Shooter, Gerry Conway, Jo Duffy

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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L'intégrale 1977-1979

Jim Shooter, Gerry Conway, Jo Duffy

Paru le 13/05/2026

408 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039144476
9791039144476
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