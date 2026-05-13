L'intégrale 1977-1979

Le Hibou lance une attaque désespérée, mais il est loin d'être le seul danger auquel Daredevil doit faire face. Bullseye est de nouveau dans la course, l'Homme Pourpre fait des siennes et Heather Glenn découvre que Matt Murdock est Daredevil ! De plus, Black Widow fait son grand retour... Les nostalgiques des années Strange seront ravis de redécouvrir ces histoires de la fin des années 70. Cet album contient également un épisode jamais publié en France et se conclut avec les débuts de Frank Miller au dessin sur Daredevil !