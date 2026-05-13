Deadpool L'intégrale 1998-1999

Deadpool a été engagé par Landau, Luckman & Lake en prévision d'une menace à venir, capable d'anéantir toute existence. Mais, alors que le moment de vérité approche, Wade Wilson doute : est-il réellement taillé pour être le sauveur de la Terre ? Qu'importe, LL&L a une solution de rechange : Steve Rogers, alias Captain America ! Et ce n'est que le début ! Dernier volume consacré au passage épique de Joe Kelly (Amazing Spider-Man) sur la série Deadpool, avec des épisodes qui ont durablement installé le Mercenaire Disert au panthéon des antihéros !