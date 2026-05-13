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Deadpool L'intégrale 1998-1999

Joe Kelly

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Deadpool a été engagé par Landau, Luckman & Lake en prévision d'une menace à venir, capable d'anéantir toute existence. Mais, alors que le moment de vérité approche, Wade Wilson doute : est-il réellement taillé pour être le sauveur de la Terre ? Qu'importe, LL&L a une solution de rechange : Steve Rogers, alias Captain America ! Et ce n'est que le début ! Dernier volume consacré au passage épique de Joe Kelly (Amazing Spider-Man) sur la série Deadpool, avec des épisodes qui ont durablement installé le Mercenaire Disert au panthéon des antihéros !

Par Joe Kelly
Chez Panini comics

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Auteur

Joe Kelly

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Deadpool L'intégrale 1998-1999

Joe Kelly

Paru le 13/05/2026

408 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039144452
9791039144452
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