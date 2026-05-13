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The Savage Sword of Conan Tome 9

Roy Thomas, Larry Yakata, Don Kraar

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Crom ne déçoit jamais les fidèles ! La collection Savage Sword of Conan continue de rassembler les épisodes de la plus grande série d'heroic fantasy de tous les temps. Ce volume propose les seize numéros originaux dessinés par les plus grands auteurs de comics Conan de l'époque, mais réserve aussi une belle surprise aux fans : deux récits inédits en France ! Découvrez le roman graphique en couleurs Conan : La Reine Sorcière d'Achéron, signé Don Kraar et Gary Kwapisz, ainsi qu'un court récit tiré d'Epic Illustrated par Roy Thomas et Sandy Plunkett. La série Savage Sword of Conan a été publiée dans son intégralité au sein de la collection Les Chroniques de Conan, et les Omnibus contiennent généralement peu de matériel inédit. Que ce volume propose près de 100 pages inédites en VF constitue donc un événement exceptionnel pour tous les fans du Barbare !

Par Roy Thomas, Larry Yakata, Don Kraar
Chez Panini comics

|

Auteur

Roy Thomas, Larry Yakata, Don Kraar

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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The Savage Sword of Conan Tome 9

Roy Thomas, Larry Yakata, Don Kraar

Paru le 13/05/2026

Panini comics

80,00 €

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Scannez le code barre 9791039143622
9791039143622
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