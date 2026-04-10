Découvre ce que je veux

Takumi, secrètement amoureux de son ami Aki, vit en colocation avec lui et est pleinement satisfait de leur quotidien paisible d'étudiants. De peur de briser leur relation, il n'a jamais osé déclarer ses sentiments à Aki mais un jour, il se retrouve ivre et ne se souvient plus de ce qui s'est passé la veille... Tandis que Takumi panique à l'idée qu'Aki ait pu découvrir son amour pour lui, ce dernier ne peut se résoudre à franchir la ligne en tant que "meilleur ami"... Deux personnages tiraillés entre amitié et amour jusqu'à ce qu'une soirée arrosée vienne tout bouleverser !