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Les livres de Korvac

Christopher Cantwell, Cafu, Angel Unzueta

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Crise d'identité pour Tony Stark. Contrarié par l'image d'ultracapitaliste spécialisé dans l'armement qu'il véhicule, il aspire à devenir un homme nouveau et à changer véritablement la vie des gens. Mais il n'est pas si simple de passer de la parole aux actes, surtout lorsque le terrifiant Korvac renaît avec des pouvoirs quasi-divins ! Peut-être qu'Iron Man trouvera un soutien auprès de Hellcat... voire plus si affinités ? Cela faisait quelques années que les séries Iron Man n'avaient pas bénéficié d'un recueil dans la collection MARVEL DELUXE. L'heure est donc venue de se rattraper avec cette intrigante saga en deux volumes orchestrée par Christopher Cantwell (dont la série Doctor Doom a été nommée aux Eisner Awards en 2020), illustrée par les dessins hyper-réalistes de CAFU (Venom).

Par Christopher Cantwell, Cafu, Angel Unzueta
Chez Panini comics

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Auteur

Christopher Cantwell, Cafu, Angel Unzueta

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Les livres de Korvac

Christopher Cantwell, Cafu, Angel Unzueta

Paru le 13/05/2026

256 pages

Panini comics

32,00 €

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Scannez le code barre 9791039143585
9791039143585
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