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Le dernier Nova

Steve Orlando, Dale Eaglesham, Ibraim Roberson

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En 2099, le cosmos existe toujours, mais il est menacé par des forces nihilistes déterminées à anéantir toute existence. Un étranger surgit pour rétablir l'ordre selon un code qui n'appartient qu'à lui : qui est le dernier Nova ? Qu'est-ce qui oppose les versions 2099 de Star-Lord et Quasar ? Qui est le plus puissant entre Terrax et le nouveau Hulk rouge ? Et surtout, Dracula pourra-t-il conquérir l'espace ? Spider-Man 2099 saura-t-il l'arrêter ? Le scénariste de Scarlet Witch explore un pan de l'univers Marvel 2099 jusque-là peu exploité : l'univers cosmique. Accompagné d'une foule de dessinateurs prestigieux, Steve Orlando réinvente les plus grands héros du cosmos à travers deux sagas inédites et captivantes !

Par Steve Orlando, Dale Eaglesham, Ibraim Roberson
Chez Panini comics

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Auteur

Steve Orlando, Dale Eaglesham, Ibraim Roberson

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Le dernier Nova

Steve Orlando, Dale Eaglesham, Ibraim Roberson trad. Sophie Watine-Vievard

Paru le 13/05/2026

272 pages

Panini comics

32,00 €

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