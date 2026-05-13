En 2099, le cosmos existe toujours, mais il est menacé par des forces nihilistes déterminées à anéantir toute existence. Un étranger surgit pour rétablir l'ordre selon un code qui n'appartient qu'à lui : qui est le dernier Nova ? Qu'est-ce qui oppose les versions 2099 de Star-Lord et Quasar ? Qui est le plus puissant entre Terrax et le nouveau Hulk rouge ? Et surtout, Dracula pourra-t-il conquérir l'espace ? Spider-Man 2099 saura-t-il l'arrêter ? Le scénariste de Scarlet Witch explore un pan de l'univers Marvel 2099 jusque-là peu exploité : l'univers cosmique. Accompagné d'une foule de dessinateurs prestigieux, Steve Orlando réinvente les plus grands héros du cosmos à travers deux sagas inédites et captivantes !