La méthode RISE

Prendre une décision est bien plus qu'un choix : c'est un acte de création. De soi, de sa trajectoire, de sa vie. A travers sa méthode RISE, basée sur sa propre expérience, ses réussites et ses doutes, Bénédicte Burguet-Journé vous accompagne sur un véritable chemin d'empowerment : R, comme REVELEZ VOTRE POTENTIEL : Comprenez le pouvoir de la décision et les freins qui vous empêchent d'y accéder pleinement. I, comme INCARNEZ VOS DECISIONS : En leur donnant un corps, une posture, une direction. S, comme STRUCTUREZ VOTRE ENERGIE : Créez les fondations invisibles et les routines qui permettront à vos décisions de se poser, de s'enraciner, puis de rayonner. E, comme ELEVEZ VOTRE REALITE : Passez à l'action, puis mesurez le chemin parcouru et allez plus loin en visant votre "sommet" suivant. Etape après étape, grâce à une vingtaine d'exercices et de rituels clés, vous apprendrez à déconstruire vos peurs pour révéler un pouvoir intérieur colossal : celui de décider dès aujourd'hui de la personne que vous serez demain.