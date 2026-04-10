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La méthode RISE

Bénédicte Burguet-Journé

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Prendre une décision est bien plus qu'un choix : c'est un acte de création. De soi, de sa trajectoire, de sa vie. A travers sa méthode RISE, basée sur sa propre expérience, ses réussites et ses doutes, Bénédicte Burguet-Journé vous accompagne sur un véritable chemin d'empowerment : R, comme REVELEZ VOTRE POTENTIEL : Comprenez le pouvoir de la décision et les freins qui vous empêchent d'y accéder pleinement. I, comme INCARNEZ VOS DECISIONS : En leur donnant un corps, une posture, une direction. S, comme STRUCTUREZ VOTRE ENERGIE : Créez les fondations invisibles et les routines qui permettront à vos décisions de se poser, de s'enraciner, puis de rayonner. E, comme ELEVEZ VOTRE REALITE : Passez à l'action, puis mesurez le chemin parcouru et allez plus loin en visant votre "sommet" suivant. Etape après étape, grâce à une vingtaine d'exercices et de rituels clés, vous apprendrez à déconstruire vos peurs pour révéler un pouvoir intérieur colossal : celui de décider dès aujourd'hui de la personne que vous serez demain.

Par Bénédicte Burguet-Journé
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Bénédicte Burguet-Journé

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Carrière et réussite

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La méthode RISE

Bénédicte Burguet-Journé

Paru le 10/04/2026

272 pages

Leduc.s éditions

21,90 €

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