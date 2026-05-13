Le paysage est un projet

Le projet de paysage est l'art de planifier, d'aménager et de gérer les territoires ruraux, périurbains et urbains. Il a vocation à initier des espaces vivants, ouverts à tous dans un équilibre des formes, des horizons et des milieux hérités d'une histoire et d'une géographie chaque fois singulières. L'examen des productions des paysagistes sur plus d'un siècle met en évidence un bilan qui entre en totale résonnance avec les enjeux écologiques et sociétaux de notre époque. A bien des égards, le projet de paysage est ancré dans les perceptions, les pratiques et le vécu des populations. C'est pour répondre au rendez-vous de notre époque que se sont rassemblés plus de 80 auteurs, paysagistes en majorité, praticiens ou chercheurs, enseignants ou observateurs critiques, tous impliqués dans la pratique du projet de paysage. Le présent livre, décliné en trois tomes, constitue la somme la plus complète sur la théorie et la pratique du projet de paysage. Le tome 3 questionne la gestion créative des espaces dans le temps et avec le vivant, telle qu'elle s'expérimente après les chantiers.