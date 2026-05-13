Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le paysage est un projet

Les co-paysagistes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le projet de paysage est l'art de planifier, d'aménager et de gérer les territoires ruraux, périurbains et urbains. Il a vocation à initier des espaces vivants, ouverts à tous dans un équilibre des formes, des horizons et des milieux hérités d'une histoire et d'une géographie chaque fois singulières. L'examen des productions des paysagistes sur plus d'un siècle met en évidence un bilan qui entre en totale résonnance avec les enjeux écologiques et sociétaux de notre époque. A bien des égards, le projet de paysage est ancré dans les perceptions, les pratiques et le vécu des populations. C'est pour répondre au rendez-vous de notre époque que se sont rassemblés plus de 80 auteurs, paysagistes en majorité, praticiens ou chercheurs, enseignants ou observateurs critiques, tous impliqués dans la pratique du projet de paysage. Le présent livre, décliné en trois tomes, constitue la somme la plus complète sur la théorie et la pratique du projet de paysage. Le tome 3 questionne la gestion créative des espaces dans le temps et avec le vivant, telle qu'elle s'expérimente après les chantiers.

Par Les co-paysagistes
Chez Hermann

|

Auteur

Les co-paysagistes

Editeur

Hermann

Genre

Aménagement du territoire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le paysage est un projet par Les co-paysagistes

Commenter ce livre

 

Le paysage est un projet

Les co-paysagistes

Paru le 20/05/2026

350 pages

Hermann

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037040725
9791037040725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.