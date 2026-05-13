Max fou de foot, Tome 04

En ce moment, Max se trouve nul et archi-nul : il n'arrive plus à rien sur le terrain. Et le pire, c'est que le tournoi arrive à grands pas ! Heureusement, Max peut compter sur sa famille et ses amis pour lui redonner confiance en lui ! Une série foot à partir de 6 ans Des textes accessibles et de grandes illustrations en couleur : des petits romans parfaits pour les lecteurs débutants fans de foot. Une belle histoire sur la confiance en soi Un nouveau tome de Max fou de foot qui montre que les petits garçons eux aussi peuvent être vulnérables, et qui illustre l'importance des proches dans des situations difficiles.