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#Roman jeunesse

Max fou de foot, Tome 04

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

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En ce moment, Max se trouve nul et archi-nul : il n'arrive plus à rien sur le terrain. Et le pire, c'est que le tournoi arrive à grands pas ! Heureusement, Max peut compter sur sa famille et ses amis pour lui redonner confiance en lui ! Une série foot à partir de 6 ans Des textes accessibles et de grandes illustrations en couleur : des petits romans parfaits pour les lecteurs débutants fans de foot. Une belle histoire sur la confiance en soi Un nouveau tome de Max fou de foot qui montre que les petits garçons eux aussi peuvent être vulnérables, et qui illustre l'importance des proches dans des situations difficiles.

Par Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Max fou de foot, Tome 04

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

Paru le 20/05/2026

32 pages

Bayard jeunesse

5,20 €

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