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#Roman jeunesse

Pirates de Mersombre

Catherine Doyle, Mats Minnhagen

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Une mission dangereuse, une promesse magique, et un frère à sauver. Au coeur de l'Atlantique se cache Mersombre, le royaume secret du redoutable roi des pirates, le capitaine O'Malley, où tous les rêves peuvent se réaliser. Mais depuis peu, ses iles disparaissent, dévorées par un monstre invisible... A Galway, Max affronte un autre drame : son grand frère est gravement malade. Alors, quand un perroquet rouge frappe à sa fenêtre avec une invitation pour rejoindre l'équipage du capitaine O'Malley, Max n'hésite pas. Une aventure périlleuse l'attend, car dans le monde des pirates, certains secrets sont plus dangereux que les monstres... Une aventure fantastique pleine de coeur Sous ses airs de roman d'aventure palpitant, Pirates de Mersombre est aussi une histoire de fraternité, d'espoir et de courage. L'univers foisonnant imaginé par Catherine Doyle revisite la piraterie avec panache. Pour les lecteurs en quête de frissons et de magie Dès 9 ans, ce roman séduira les lecteurs avides d'évasion et d'émotions fortes. Un récit touchant, traversé d'humour et de poésie, porté par l'amour inébranlable entre deux frères.

Par Catherine Doyle, Mats Minnhagen
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Catherine Doyle, Mats Minnhagen

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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Pirates de Mersombre

Catherine Doyle, Mats Minnhagen trad. Maud Ortalda

Paru le 13/05/2026

304 pages

Bayard jeunesse

15,90 €

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