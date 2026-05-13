Leur amour peut-il défier l'impossible ? Deux âmes que tout semble opposer. L'une en quête de sens, l'autre sans attache. Jusqu'à cette nuit où leurs chemins se croisent par hasard. Sur une moto lancée à vive allure dans les rues de Paris, Tess et Gabriel partagent l'adrénaline de la vitesse... avant que leurs destins basculent. Ni vraiment vivants ni totalement morts, ils se retrouvent piégés dans une dimension inconnue où le temps semble s'étirer et où les règles du quotidien n'ont plus de prise. Leur avenir est incertain, mais un lien inexplicable se tisse entre eux, plus intense que tout ce qu'ils ont jamais ressenti. Et si, au-delà des frontières du réel, l'amour était la seule chose qui les rendait encore vivants ? "La fin est poignante, bouleversante, touchante... Les mots ne sont pas assez forts pour décrire ce maelström d'émotions que j'ai pu ressentir". @Leslivresdalex Niveau d'intensité : 1/4. Présence de trigger warnings. A propos de l'autrice Autrice engagée et passionnée de romance, Maloria Cassis donne vie à des personnages originaux qui savent toucher ses lecteurs en plein coeur. A bout de souffle est son premier roman publié chez HarperCollins.