Au Mont-Saint-Michel

Une enquête haletante au coeur d'un site mythique ! Mars 1425, la guerre de Cent Ans fait rage : les Anglais ont envahi toute la Normandie. Une seule place leur résiste : le Mont-Saint-Michel. Au coeur du Mont assiégé, Jeanne et Arthur sont bien décidés à déjouer leurs attaques. Mais la situation se complique quand ils découvrent qu'un traître se dissimule au sein de l'abbaye ! Le temps presse... Avec Jeanne, Arthur et leur intrépide salamandre, affronte l'ennemi et sauve le Mont-Saint-Michel !