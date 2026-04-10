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Au Mont-Saint-Michel

Mathilde Ray, El Gunto

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Une enquête haletante au coeur d'un site mythique ! Mars 1425, la guerre de Cent Ans fait rage : les Anglais ont envahi toute la Normandie. Une seule place leur résiste : le Mont-Saint-Michel. Au coeur du Mont assiégé, Jeanne et Arthur sont bien décidés à déjouer leurs attaques. Mais la situation se complique quand ils découvrent qu'un traître se dissimule au sein de l'abbaye ! Le temps presse... Avec Jeanne, Arthur et leur intrépide salamandre, affronte l'ennemi et sauve le Mont-Saint-Michel !

Par Mathilde Ray, El Gunto
Chez Fleurus

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Auteur

Mathilde Ray, El Gunto

Editeur

Fleurus

Genre

Livres-jeux

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Au Mont-Saint-Michel

Mathilde Ray, El Gunto

Paru le 10/04/2026

96 pages

Fleurus

12,90 €

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