Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu ?

Chrétiens, nous adorons un Dieu unique : qu'est-ce qui nous distingue alors des musulmans ? A l'heure où le dialogue islamo-chrétien s'impose, cette question ne peut être éludée. Unicité de Dieu ou Trinité, Coran et Bible, Pacte et Alliance, Jésus et Mahomet, Oumma et Eglise, pratique religieuse... Le père Fabrice Loiseau éclaire ici, point par point, les éléments de convergence et les divergences fondamentales entre les deux traditions. Il en expose les conséquences, tant sur la compréhension de Dieu que sur la manière de vivre la foi en société. Un guide essentiel pour éviter les confusions, approfondir sa foi et rendre raison de l'espérance chrétienne avec intelligence et fidélité. Fabrice Loiseau est curé de la paroisse Saint-François-de-Paule à Toulon et fondateur des Missionnaires de la Miséricorde divine.