L'école des femmes

" Il le faut avouer, l'amour est un grand maître : Ce qu'on ne fut jamais il nous enseigne à l'être. " Acte III, scène 4, L'Ecole des femmes. Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé L'essentiel sur l'oeuvre - Structure et résumé de l'oeuvre - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et réception de l'oeuvre - Genre de l'oeuvre - Personnages de l'oeuvre - L'oeuvre et son contexte en images Etudier le parcours Rire et réfléchir au théâtre - Analyse du parcours - Citations clés - Groupement de textes Se préparer au Bac - Conseils de méthode - Commentaires de texte corrigés - Dissertations corrigées - Sujets d'oral guidés Et, pour les enseignants Un guide pédagogique téléchargeable gratuitement sur : www. enseignants. hachette-education. com (Lien -> http : //www. enseignants. hachette-education. com/) Ce livre existe en format numérique