Beast Complex Tome 4

Découvrez les origines du monde fascinant de Beastars ! Lorsque herbivores et carnivores cohabitent, leurs relations sont souvent complexes, parfois intenses. Quelles que soient les règles adoptées, les barrières restent difficiles à faire tomber et chacun tente à sa manière de briser le carcan des idées reçues... Quand on est une panthère, comment s'entendre avec un collègue dont la main semble délicieusement appétissante ? Est-il possible de trouver l'amour sur une appli de rencontre où tout le monde ment, y compris sur son espèce ? Une lapine et un loup peuvent-ils former un vrai couple ? Fraternité, amour, camaraderie... autant de sentiments partagés par tous, qui vont au-delà des apparences. Et si la bestialité permettait de redécouvrir l'humanité ? A travers six histoires courtes passionnantes, Paru Itagaki approfondit l'univers de sa retentissante série Beastars dans un concentré de tout ce qui fait la saveur de son oeuvre !