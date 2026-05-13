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Solo Leveling - Le jeu de cartes - Deluxe

Dubu, Chugong, Crunchyroll, Nicolas Lozzi

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Sois le premier à vaincre le plus d'adversaires en incarnant Sung Jin-Woo dans cette nouvelle édition du jeu de cartes Solo Leveling ! Combats l'ennemi que tu as pioché en lui infligeant plus de dégâts que les autres joueurs grâce à tes cartes éveil et tes cartes alliés. Chaque adversaire a des caractéristiques particulières et un niveau qui rapporte autant de points de victoire. Remporte chaque manche pour empocher les points avant les autres et être le gagnant ! Un jeu de cartes unique dans l'univers de Solo Leveling, le webtoon aux millions d'exemplaires vendus, adapté en anime sur la plateforme Crunchyroll !

Par Dubu, Chugong, Crunchyroll, Nicolas Lozzi
Chez 404 Editions

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Auteur

Dubu, Chugong, Crunchyroll, Nicolas Lozzi

Editeur

404 Editions

Genre

Jeux de société

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Solo Leveling - Le jeu de cartes - Deluxe

Dubu, Chugong, Crunchyroll, Nicolas Lozzi

Paru le 13/05/2026

50 pages

404 Editions

7,95 €

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