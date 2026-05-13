Solo Leveling - Le jeu de cartes - Deluxe

Sois le premier à vaincre le plus d'adversaires en incarnant Sung Jin-Woo dans cette nouvelle édition du jeu de cartes Solo Leveling ! Combats l'ennemi que tu as pioché en lui infligeant plus de dégâts que les autres joueurs grâce à tes cartes éveil et tes cartes alliés. Chaque adversaire a des caractéristiques particulières et un niveau qui rapporte autant de points de victoire. Remporte chaque manche pour empocher les points avant les autres et être le gagnant ! Un jeu de cartes unique dans l'univers de Solo Leveling, le webtoon aux millions d'exemplaires vendus, adapté en anime sur la plateforme Crunchyroll !