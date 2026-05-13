Quand tonne le dragon

Détentrice du pouvoir inimaginable de l'esprit dragon, Meilin, héroïne de guerre, doit choisir qui elle soutiendra - et qui elle aimera - dans ce fascinant roman de fantasy qui revisite la légende de Mulan. La guerre a pris fin, mais Hai Meilin en subit toujours les terribles conséquences. Bien qu'elle ait remporté la victoire pour Anlai, elle est emprisonnée dès son retour à la capitale. Son crime ? Avoir porté une épée alors qu'elle était une femme. Au palais, Meilin est traitée en paria. Mais au-delà des murs de la cité impériale, la légende de la guerrière s'est répandue. A l'est, un nouveau chef rebelle convoite son soutien pour conduire sa révolution populaire. Au sud, un ancien prince ennemi, désormais prisonnier de guerre, sollicite son aide pour restaurer l'équilibre des Trois Royaumes. Et dans son propre royaume d'Anlai, Liu Ciel, son commandant et amant, la veut à ses côtés tandis qu'il s'efforce de conquérir le trône. Tiraillée entre ceux qui cherchent à se servir d'elle pour atteindre leurs objectifs personnels, Meilin jure de ne plus accorder sa confiance à la légère. Mais il est un être auquel elle ne peut échapper... car il réside en elle. Au-delà des fourberies humaines, le dragon Qinglong a ses propres projets concernant le royaume des esprits. Meilin s'est servie de son pouvoir pour tromper la mort et obtenir la victoire au cours de la guerre. A présent, le dragon réclame son dû. Et les esprits exigent le prix du sang. " La plume lyrique de K. X. Song entraîne le lecteur dans une aventure inoubliable au coeur d'un monde extraordinaire, habité par des personnages fascinants qui nous mènent de rebondissement en rebondissement. J'ai dévoré chaque page de ce récit épique. " Thea Guanzon, autrice de The Hurricane Wars " Immensément épique et tendrement romantique, voici l'aventure intensément féministe d'une jeune femme luttant pour maîtriser sa destinée dans un monde de guerre et de magie. Indispensable pour les fans de Mulan. " Amélie Wen Zhao, autrice de Song of Silver, Flame Like Night " Une Fantasy impressionnante et immersive, qui se confronte à la difficulté d'être fidèle à soi-même. Aventure, romance et dragons foisonnent dans ce récit enchanteur. " Patricia Briggs, autrice de Mercy Thompson " Aussi rebelle et courageux que son héroïne, ce roman dévoile un nouveau monde de fantasy éblouissant. Impossible à lâcher - et absolument inoubliable. " Nalini Singh, autrice de PsiChangeling " Une Fantasy absolument ensorcelante. Le parfait drame wuxia, avec une intrigue captivante menée par une héroïne tout simplement fabuleuse, et constellé de magie et de romance. J'ai adoré ! Assurez-vous d'avoir tout votre temps pour lire, car ce roman devient très vite addictif ! " India Holton, autrice de Dangereuses Demoiselles