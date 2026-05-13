The Foxglove King

Un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique. Une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdite. Un prince et un prêtre-guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la Citadelle... A treize ans, Lore a échappé aux griffes d'un culte secret officiant dans les catacombes de la ville de Dellaire. Depuis dix ans, elle suit une unique règle : ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a prise sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort qui la lie irrémédiablement à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Lore est capturée par la Presque Mort, une faction de prêtres-guerriers habilités à utiliser la Mortem pour le compte du Roi Sanctifié... Lore pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle, et Lore est confrontée à un choix : user de sa magie pour enquêter et démasquer les responsables à la cour de la Citadelle... ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde d'en haut fait de lumière et de faux-semblants où elle ne peut accorder sa confiance à personne, Lore doit se trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc devenu prêtre de la Presque Mort chargé de la guider et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, Lore se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques, religieuses et amoureuses... alors que les sombres secrets qu'elle a laissés dans les profondeurs des catacombes sont en passe de la rattraper. " Magnifiquement écrit, d'une royale opulence et mystérieux à souhait. Hannah Whitten a construit un monde aussi sombre que fascinant, romantique et provocant. Si vous aimez les found families, les intrigues de cour, les secrets puissants, les prêtres sexy et les héroïnes fortes, le tout saupoudré d'une pincée (ou un peu plus) de nécromancie, ceci est le roman de vos rêves - et de vos cauchemars. " Ali Hazelwood, The Love Hypothesis " Un récit de Fantasy exquis. Mortel, inquiétant, et si attirant qu'on ne peut lâcher le joyau noir qu'est ce livre. " Stephanie Garber, Caraval " Ma nouvelle obsession. Un mélange parfait d'intrigues, de magie et d'amours interdites, servi par une écriture délicate et attirante tels les pétales d'une fleur vénéneuse. " Jodi Picoult, Mille petits riens " Sombre et luxuriant, délicieusement dangereux, ce livre vous enveloppe dans du velours tout en vous plaquant un couteau sur la gorge. " Ava Reid, A Study in Drowning " Je suis obsédée par cette histoire ! Hannah Whitten est définitivement une autrice à suivre. " Katee Robert, Neon Gods (Dark Olympus) " Une histoire décadente et mortelle, débordant de romance, d'intrigues et de magie corrompue. La prose de Whitten et ses personnages complexes et charismatiques captivent jusqu'à la dernière page. " C. L. Herman, All Of Us Villains