Deep Waters Tome 2

Dans les abysses où se mêlent douleur et espoir, deux âmes brisées pourraient bien changer le cours de l'histoire... Depuis l'accident qui l'a rendu sourde, Anya vit sous une surveillance constante. Fille modèle du Général de la cité humaine Alpha, elle incarne une image parfaite... en surface. Mais derrière les sourires et les apparences, elle joue un jeu bien plus dangereux : renverser son propre père pour sauver la ville au bord du gouffre. Daios, guerrier ondin hanté par le massacre de son peuple, n'a plus rien à perdre. Il se lance alors dans un mission suicide : kidnapper Anya, la fille du Général, symbole de l'oppression. Mais la jeune femme n'est pas celle qu'il imaginait et lorsque leurs regards se croisent, tout vacille. Ennemis désignés, ils découvrent en l'autre un écho à leurs blessures. Tandis que les tensions montent entre leurs mondes, une seule certitude demeure : ensemble, ils pourraient tout faire basculer.