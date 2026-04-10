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Deep Waters Tome 2

Emma Hamm

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Dans les abysses où se mêlent douleur et espoir, deux âmes brisées pourraient bien changer le cours de l'histoire... Depuis l'accident qui l'a rendu sourde, Anya vit sous une surveillance constante. Fille modèle du Général de la cité humaine Alpha, elle incarne une image parfaite... en surface. Mais derrière les sourires et les apparences, elle joue un jeu bien plus dangereux : renverser son propre père pour sauver la ville au bord du gouffre. Daios, guerrier ondin hanté par le massacre de son peuple, n'a plus rien à perdre. Il se lance alors dans un mission suicide : kidnapper Anya, la fille du Général, symbole de l'oppression. Mais la jeune femme n'est pas celle qu'il imaginait et lorsque leurs regards se croisent, tout vacille. Ennemis désignés, ils découvrent en l'autre un écho à leurs blessures. Tandis que les tensions montent entre leurs mondes, une seule certitude demeure : ensemble, ils pourraient tout faire basculer.

Par Emma Hamm
Chez Hachette

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Auteur

Emma Hamm

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Deep Waters Tome 2

Emma Hamm

Paru le 10/04/2026

424 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017293903
9782017293903
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