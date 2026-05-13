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Match de fou au stade de foot

Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne

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Le stade est en ébullition, les gradins sont pleins de supporters et les équipes du monde entier sont prêtes à se défier car c'est aujourd'hui que débute... La coupe du monde de football ! Pourtant, c'est la panique : le trophée a disparu ! Saura-tu le retrouver ? Une quête sportive à partir de 5 ans Nouveau titre de la collection La quête dont tu es le héros, ce livre-jeu aborde une thématique passion pour les enfants : le foot. Sur chaque double-page, le lecteur doit résoudre deux jeux (jeu des différences entres les mascottes, labyrinthe sur le terrain, cherche et trouve dans les vestiaires...) avant de choisir un itinéraire. Une immersion du lecteur Héros de l'histoire, le lecteur plonge au coeur de la Coupe du Monde mise en scène par les textes d'Hervé Eparvier et les illustrations d'Aurélie Mauborgne. Il y découvre l'univers du foot des vestiaires au terrain, tout en résolvant quantité de défis.

Par Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne
Chez Tourbillon

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Auteur

Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Match de fou au stade de foot

Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne

Paru le 20/05/2026

48 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027614059
9791027614059
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