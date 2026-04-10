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Comment être heureux et le rester

Sonja Lyubomirsky

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12 stratégies testées et approuvées pour augmenter significativement le bonheur dans votre vie. Augmenter votre bonheur de 40%, c'est possible ! Ce pourcentage représente la part de bonheur qu'il est en votre pouvoir de gagner, quels que soient votre héritage génétique et les circonstances de votre vie. En effectuant les tests inédits proposés dans le livre, vous découvrirez la cadence qui vous correspond, apprendrez à varier vos activités pour éviter toute routine et découragement et perpétuer des efforts continus. Ces conseils ont été élaborés à partir de stratégies largement testées par des spécialistes de la psychologie et des équipes de chercheurs, auxquelles ont participé des milliers de patients volontaires sur une dizaine d'années. A la fin de votre lecture, vous aurez non seulement les clefs du bonheur, mais un bonheur qui dure ! Diplômée de Harvard, Sonja Lyubormirsky est directrice du laboratoire de psychologie positive de l'université de Californie. Ses travaux ont reçu de nombreuses récompenses dont le prix Templeton de psychologie positive en 2002.

Par Sonja Lyubomirsky
Chez Points

|

Auteur

Sonja Lyubomirsky

Editeur

Points

Genre

Pensée positive

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Comment être heureux et le rester

Sonja Lyubomirsky

Paru le 10/04/2026

624 pages

Points

10,80 €

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