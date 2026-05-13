Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Convivo

Frederic Servais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Né d'une immersion au coeur de la communauté Emmaüs de La Poudrière, ce livre photographique témoigne d'une manière de vivre fondée sur la solidarité, la récupération et l'autonomie. Coiffeur et photographe, Fred approche les habitants avec bienveillance : il partage leur quotidien, observe, écoute, puis laisse ses images raconter ce qu'il voit. Les photographies révèlent la beauté simple des gestes, des outils, des repas communs, des silences partagés. Des témoignages viennent éclairer ces scènes, sans les expliquer, pour laisser place à l'émotion et à la vérité des personnes. Ensemble, images et paroles offrent un regard sensible sur une communauté qui choisit la coopération plutôt que la compétition, et qui réinvente, au jour le jour, une autre façon d'habiter le monde. Un livre qui rappelle que la dignité se construit aussi dans l'attention à l'autre.

Par Frederic Servais
Chez Editions du Caïd

|

Auteur

Frederic Servais

Editeur

Editions du Caïd

Genre

Photographes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Convivo par Frederic Servais

Commenter ce livre

 

Convivo

Frederic Servais

Paru le 13/05/2026

128 pages

Editions du Caïd

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782930754543
9782930754543
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.