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Moondog 1969

Amaury Cornut

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Inconnu légendaire et aveugle visionnaire, MOONDOG aura assurément été l'une des personnalités musicales les plus singulières du XXe siècle. De 1944 à 1974, Moondog fait des rues de New York un théâtre à ciel ouvert. Il y récite sa poésie pour qu'on l'entende, joue sur des instruments bizarres pour qu'on l'écoute, et dit que si on le regarde, c'est tout simplement parce qu'il s'habille de manière étrange. En revanche, peu de gens savent que cet hurluberlu abrite sous son casque à cornes de singulières symphonies. Aveugle, Moondog possède un palais mental dans lequel il s'enferme pour composer. Du noir absolu il fait jaillir de la lumière. Sa musique est symphonyctalope. A partir d'une première ébauche en braille, il va dicter une par une chaque note, chaque liaison, chaque marque d'expression Sa musique intrigue les journalistes qui ne savent pas où la classer et hésitent entre classique, jazz et musique contemporaine. Stephen Smoliar pour le Boston After Dark dit de l'album qu'il est "l'une des bizarreries musicales les plus exaltantes du XXe siècle" .

Par Amaury Cornut
Chez Densité

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Auteur

Amaury Cornut

Editeur

Densité

Genre

Histoire de la musique

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Moondog 1969

Amaury Cornut

Paru le 13/05/2026

80 pages

Densité

12,90 €

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Scannez le code barre 9782919296675
9782919296675
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