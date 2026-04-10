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La Pologne des origines à nos jours

Daniel Beauvois

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Des origines à nos jours, ce livre raconte l'histoire tumultueuse de la Pologne, ses pages mythiques comme sa part d'ombre. La Pologne a connu une histoire glorieuse, à l'époque des Jagellons, quand, Etat multinational et multiconfessionnel, elle accueillait Juifs et protestants. Une histoire unique en Europe aussi, puisque la grande noblesse élisait le roi et qu'elle mit le souverain sous sa tutelle. Les rivalités entre les tout-puissants magnats faisaient le jeu des puissances voisines qui finirent par se partager le pays : en 1795, l'Etat polonais était rayé de la carte. La république polonaise ne ressuscita qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le pays fut alors soumis à la poigne du maréchal Pilsudski, avant de connaître les heures les plus tragiques de son histoire : l'invasion nazie et les horreurs de l'Holocauste, puis la mainmise de Staline. Les grèves de 1956 marquèrent le début de la lutte contre le communisme. La Pologne rejoint la famille européenne en 2003. Elle y gagne économiquement mais reste politiquement indécise. Daniel Beauvois Professeur émérite des universités Nancy II, Lille III, Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est docteur honoris causa des universités de Varsovie, Cracovie, Wroclaw, Kyïv, Ivano-Frankivsk et membre étranger des deux Académies des sciences de Pologne (PAN et PAU), ainsi que de celle d'Ukraine (NANU).

Par Daniel Beauvois
Chez Points

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Auteur

Daniel Beauvois

Editeur

Points

Genre

Europe centrale et orientale

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La Pologne des origines à nos jours

Daniel Beauvois

Paru le 10/04/2026

736 pages

Points

14,90 €

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Scannez le code barre 9791041427390
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